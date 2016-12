Africanos vencem 92º São Silvestre nas provas feminina e masculina

Djalma Vassão/Gazeta Press Leul Aleme cruzou a linha de chegada seguido de perto dos concorrentes

O Brasil esteve vivo na briga pela vitória da 92ª da Corrida Internacional de São Silvestre, apesar de não a ter conseguido em 2016. O primeiro lugar ficou com o etíope Leul Aleme, que com consistência e tempo de 44 minutos e 51 segundos, conseguiu bater outros corredores africanos e o brasileiro Giovani dos Santos, que realizou prova de ótimo desempenho e terminou em quarto. A segunda colocação ficou com Dawit Admasu, também da Etiópia, enquanto Stephen Kosgei, do Quênia, foi o terceiro.

Giovani correu de igual para igual com Aleme na maior parte do percurso, e esteve vivo na disputa pela liderança em pelo menos dois terços da prova. Só na etapa final, o ritmo do etíope acabou se sobressaindo sobre o do mineiro, o que causou a abertura de distância entre os dois competidores.

O Brasil melhorou seu desempenho na prova masculina em relação a 2015, quando o próprio Giovani havia sido o melhor colocado, na quinta posição. A última vitória nacional da São Silvestre segue sendo a de Marílson Gomes dos Santos, em 2010.

No pelotão principal, o brasileiro Adriano de Oliveira começou a corrida bem, liderando-a e alterando a ponta com outro atleta nacional, Reginaldo da Silva. Principal esperança do país na competição, Giovani dos Santos também largou no grupo de frente e disputava a posição mais altas com os atletas africanos, favoritos para a vitória.

Já na metade do percurso, Reginaldo acabou diminuindo o ritmo e ficando para trás, mas Giovani se manteve consistente e muito próximo dos concorrentes pela liderança da corrida. Nos últimos cinco quilômetros, a disputa era acirrada com Leul Aleme, da Etiópia, pela ponta.

Foi só nos últimos dois quilômetros que Giovani acabou perdendo o ritmo da passada com os rivais, na complicada subida da Avenida da Brigadeiro Luís Antônio. O brasileiro, que esteve muito perto da liderança, acabou ficando na quarta colocação.

Os metros finais na Avenida Paulista reservaram emoção, já que três competidores africanos chegaram inteiros e brigando a vitória passada a passada. Nos metros finais, Leul Aleme conseguiu executar sprint final e escapar, abrir pequena margem e administrar a diferença até cruzar a linha de chegada, em frente a Fundação Cásper Líbero, na primeira colocação.

Sergio Barzaghi/Gazeta Press Jemima Sumgong, número 29, liderou a prova desde o início da corrida

Feminino

Sem surpresas, a grande vencedora na prova feminina foi a queniana Jemima Sumgong, campeã olímpica da maratona nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No meio do percurso, a atleta conseguiu abrir distância das demais competidoras e foi ganhando cada vez mais vantagem, terminando a corrida com tempo de 48 minutos e 35 segundos.

Havia a expectativa de que a brasileira Joziane Cardoso, campeã da Meia Maratona do Rio de Janeiro 2016, chegasse entre as primeiras, mas a melhor colocação do Brasil foi conquistada por Tatiele de Carvalho, que terminou em sétimo lugar.

A corrida começou, pontualmente, às 8h20 com o grupo de cadeirantes. Às 8h40, foi dada largada do pelotão feminino, e às 9h, do masculino e dos atletas amadores, reunindo um total de 30 mil inscritos.

Personagens

Pouco antes da largada do pelotão de elite feminino, os grupos de atletas amadores se divertiam em grupos de amigos. Alguns juntavam-se em poses para fotografias e outros faziam os últimos ajustes nas fantasias para fazer bonito na pista de corrida. Entre eles estava Vânia Oliveira, 64 anos, uma dona de casa que resolveu enfrentar pela terceira vez o desafio de correr os 15 quilômetros da prova.

“Corro há oito anos e tinha a São Silvestre como um grande desafio, corri a primeira, a segunda e agora estou aqui na terceira e espero chegar até o final”, disse ela sorrindo em sua fantasia de palhaço. “Eu vim de palhaço porque essa corrida é mais uma festa, é um encontro de amigos.”

Rogério Favo, 38 anos, de Porto Alegre, veio a capital paulista para participar de sua segunda corrida e escolheu seu personagem preferido, o Chaves, do programa de humor da televisão mexicana. Ao lado dele, outro participante, Edson Carlos Mendes, 53 anos, fantasiou-se do humorista de deputado federal Tiririca. “Eu tinha sério problema de alcoolismo, mas graças a Deus e as corridas estou liberto”, contou ele dizendo que começou nesse esporte em 1983.

Ainda no Metrô, a caminho da avenida Paulista, Valter Costa Júnior, 46 anos, disse que estreou na São Silvestre há dois anos depois de uma aposta com os primos. “Quem falou que eu não conseguiria foi meu treinador da academia porque eu estava meio gordinho”, lembrou.