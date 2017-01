Ajuste e eficiência na gestão marcam discursos de posse dos prefeitos

Reprodução Alguns prefeitos reclamaram da situação que receberam as contas e anunciaram ações de ajustes

Promessas de medidas de austeridade e mais eficiência na gestão pública marcaram os discursos de posse dos prefeitos das principais cidades brasileiras neste domingo (1º). Alguns prefeitos reclamaram da situação que receberam as contas municipais e já anunciaram ações para ajustar as finanças da cidade.

No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella disse "é tempo de cautela" e que a orientação geral é de que "é proibido gastar". Em seu discurso, o novo prefeito do Rio ressaltou que não prometerá o que não pode cumprir.

Em São Paulo, o prefeito João Doria prometeu "eficiência e inovação" em sua gestão. "Farei gestão à frente de São Paulo", afirmou.

Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil disse que a prefeitura terá de abrir mão de "gastos desnecessários" e cortar cargos. “Tenho certeza que conseguiremos governar para quem precisa. E governar para quem precisa, caros colegas vereadores, é governar abrindo mão de cargos, abrindo mão de empregos, abrindo mão de gastos desnecessários”, afirmou Kalil.

As afirmações ocorrem em um momento em que o país atravessa uma grave crise financeira e muitos estados e municípios estão em colapso financeiro. Pagamentos atrasados O prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT), reeleito em Natal (RN), disse que a prioridade da sua nova gestão é "pagar em dia". "A prioridade é pagar em dia os servidores, pagar o custeio e voltar a fazer os investimentos na cidade. Estamos passando pela mais forte recessão econômica, com consequências difíceis para todos", afirmou, em seu discurso de posse. Já o novo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan admitiu que "existe a chance" de atrasar o pagamento de salários do funcionalismo municipal. "Se o prefeito que sai, além de atrasar os salários e ter de adiantar as receitas deste ano, é evidente que há um grande risco de que, sem as receitas de IPTU e com as dificuldades que se apresentam, somadas às despesas pendentes, existe a chance de atrasar os salários", disse antes da cerimônia de posse aos jornalistas.

Primeiras medidas Alguns prefeitos chegaram a decretar estado de calamidade no seu primeiro dia no cargo. Foi o caso de Bernardo Rossi, de Petrópolis (RJ), e Humberto Souto (PPS), de Montes Claros (MG). Souto determinou a extinção de 20% dos cargos comissionados da prefeitura e disse que fará outras medidas para ajustar as contas da cidade. “Primeira coisa é fazer o ajuste fiscal; em segundo é procurar receber os tributos que a prefeitura tem; e em terceiro é combater a sonegação", afirmou, durante a cerimônia de posse.