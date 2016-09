Angelina Jolie pede divórcio de Brad Pitt, revela o advogado da atriz

Angelina Jolie pediu divórcio de Brad Pitt, disse nesta terça-feira (20) Robert Offer, advogado da atriz, em comunicado enviado à agência de notícias Reuters.

"Essa decisão foi tomada pelo bem da família. Ela não irá comentar, e pede que a família tenha privacidade neste momento", disse Offer no texto.

De acordo com o site TMZ, divergências a respeito dos filhos do casal levaram ao pedido de separação. No documento entregue nesta segunda (19), Jolie teria citado diferenças irreconciliáveis. A data oficial da separação é 15 de setembro.

Citando fontes não identificadas, o TMZ afirma que a atriz estava extremamente descontente com o modo como Brad Pitt cuidava dos seis filhos. Ainda conforme o site, nenhum dos dois estaria envolvido com uma terceira pessoa.

Angelina quer a guarda dos seis filhos do casal e pediu a um juiz que Pitt tenha apenas o direito de visitar as crianças, segundo a publicação. Angelina Jolie e Brad Pitt estavam juntos desde 2004 e oficializaram o casamento em agosto de 2014.