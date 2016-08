Após suspense, Renan Calheiros vota pelo impeachment de Dilma Rousseff

Depois de manter sua posição em segredo durante todo o processo de julgamento do impeachment, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), votou favorável ao impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. O impeachment foi aprovado nesta quarta-feira (31) por 61 votos a 20.

Em maio, Renan se absteve na sessão que julgou a abertura do processo de impeachment que levou ao afastamento de Dilma do cargo de presidente da República. O senado ainda vota nesta quarta se Dilma fica inabilitada para assumir função pública por 8 anos a partir de 2019.

Durante a sessão final do impeachment, Renan protagonizou um dos maiores bate-bocas do julgamento. Depois de falar que o Senado parecia um hospício, Renan discutiu com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e criticou a fala dela de que os senadores não tinham moral para julgar a presidente Dilma.

“Justamente uma senadora que, há 30 dias, o presidente do Senado conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, desfazer o seu indiciamento e o do seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal”, disse Renan na ocasião.

Dilma perde o mandato

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (31), por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente afastada foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as chamadas "pedaladas fiscais" no Plano Safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional.

A decisão foi tomada na primeira votação do julgamento final do processo de impeachment. A pedido de senadores aliados de Dilma, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, decidiu realizar duas votações no plenário.

A primeira, analisou apenas se a petista deveria perder o mandato de presidente da República. Na sequência, os senadores irão apreciar se Dilma deve ficar inelegível por oito anos a partir de 1º de janeiro de 2019 e impedida de exercer qualquer função pública. Até a última atualização desta reportagem, a segunda votação ainda não havia sido realizada.

Segundo a assessoria do Supremo, ainda nesta quarta, oficiais de Justiça notificarão a ex-presidente e o presidente em exercício Michel Temer sobre o resultado do julgamento.

Temer deve ser empossado presidente da República ainda nesta quarta, em sessão do Congresso Nacional que será realizada no plenário da Câmara.

Já Dilma deverá desocupar em até 30 dias o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, e terá reduzida para oito servidores sua equipe de assessores, seguranças e motorista.