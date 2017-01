Atirador abre fogo em aeroporto na Flórida e deixa 5 mortos, diz polícia

Taimy Alvarez/South Florida Ferida em tiroteio no aeroporto chega a hospital

Tiros foram disparados no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale–Hollywood, na Flórida, na tarde desta sexta (6). O gabinete do xerife do condado de Broward informa no Twitter que há cinco mortos e que oito feridos foram levados a um hospital. Um atirador já está sob custódia da polícia.

A CNN diz que a polícia confirmou que o atirador detido agiu sozinho, mas ainda não se sabe sua motivação. Todos os serviços do aeroporto foram suspensos. As decolagens foram canceladas e só terão autorização para pousar aviões que já estejam a pelo menos 50 milhas do local, enquanto os demais serão desviados para outros aeroportos.

Segundo a Fox News, há mais tiros sendo disparados no estacionamento do aeroporto e testemunhas dizem que foram orientadas a se abaixarem e não se mexerem. A emissora também relata que há pessoas saindo correndo do Terminal 1. O que sabemos até agora: - Um atirador deixou cinco mortos no Terminal 2 do aeroporto de Fort Lauderdale

- Atirador agiu sozinho e está preso, segundo a polícia

-Oito feridos foram levados a um hospital, segundo xerife

- A Fox News diz que mais tiros foram disparados no estacionamento e pessoas saíram correndo também do Terminal 1

A CNN mostrou imagens de um grande grupo de pessoas na pista, após o Terminal 2 ser esvaziado. No perfil do aeroporto no Twitter, antes de confirmar o fechamento, uma mensagem informava inicialmente que havia um incidente em curso no Terminal 2, no setor de retirada de bagagem.