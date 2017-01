"Bancada da bala" pede a Temer a criação de Ministério da Segurança

Deputados da comissão de segurança pública da Câmara afirmaram nesta quarta-feira (11), após reunião com o presidente Michel Temer, que pediram a ele a criação de um Ministério da Segurança Pública. Os parlamentares também fazem parte da Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida na Câmara como a "bancada da bala", por ser formada em maioria por políticos que tiveram carreira nas polícias.

Para eles, a atual Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, deveria ser transformada em um ministério. Para o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), coordenador da frente parlamentar, a secretaria hoje funciona como órgão “decorativo”.

“[A transformação da secretaria em ministério] não gerará nenhuma despesa. Um ministro tem muito mais força, conversa diretamente com o presidente da República. Queremos a mesma estrutura, nada será criado”, disse o deputado à imprensa antes de se encontrar com o presidente.

Reprodução Membros da comissão de segurança pública da Câmara se reuniram com Temer, que avalia pedido Após o encontro, Fraga disse que Temer não se posicionou a favor nem contra a ideia, e que deixou a questão em aberto.

Os deputados defenderam que parte das atribuições do Ministério da Justiça passe para a nova pasta. Pela proposta, o comando da Polícia Federal seria transferido para o Ministério da Segurança Pública.

De acordo com Fraga, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também presente à reunião, não concordou com a ideia. “O ministro acha que esvazia o Ministério da Justiça”, disse. “Acho que ele [Moraes] faz um bom trabalho, mas acho que ele não conhece os problemas a fundo dos estados”, criticou o parlamentar, que faz parte da base aliada do governo.

A reunião com Temer e os deputados da comissão ocorre em meio à crise no sistema penitenciário do país, que nos primeiros dias do ano registrou duas rebeliões, em cadeias de Manaus e Boa Vista, que deixaram mais de 80 presos mortos. Os parlamentares levaram 20 propostas na área de segurança pública para apresentar a Temer, a maior parte delas depende de aprovação do Congresso.

Uma das medidas estabelece que o governo federal transfira mensalmente 60% dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) aos estados. Outra, obrigaria operadoras de telefonia móvel a bloquearem o sinal de comunicação em estabelecimentos penais. Os deputados sugerem também a construção de presídios federais em todos os estados e no Distrito Federal.

Para Fraga, o Congresso tem condições de aprovar as medidas que dependem do aval do Poder Legislativo. “Não temos dúvida que a aprovação atende a um pleito da sociedade”, disse. Além dos parlamentares da comissão de segurança pública e do ministro da Justiça, foram à reunião com Temer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o secretário de Programas de Parcerias de Investimento, Moreira Franco.

Viabilidade financeira do ministério O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, que estava no Palácio do Planalto participando de uma reunião sobre infraestrutura foi questionado por jornalistas, na saída, sobre a viabilidade financeira da criação de um novo ministério. Para ele, independentemente, da criação da pasta, o que pode fazer diferença na segurança pública é o quanto for investido no setor.

“A questão de criar ou não criar ministério...o custo de um ministério em si não é exatamente o problema. O problema é o recurso que você aplica naquela área. Nós já ampliamos consideravelmente os recursos aplicados na área de segurança do ponto de vista federal, ainda que a segurança não seja exclusivo do governo federal. É um tema partilhado com os estados em certa medida até dos municípios”, afirmou.