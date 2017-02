Bandidos imitam vozes de médicos e de procuradores para aplicar golpes

Reprodução Bandidos estão aplicando um novo glope de dentro da cadeia: o da autoridade

Bandidos estão aplicando um novo glope de dentro da cadeia: o golpe da autoridade. O alvo são prefeituras do estado de São Paulo. Até o jeito de falar de procuradores federais eles tentam imitar para ninguém desconfiar.

A polícia descobriu que os bandidos aplicaram o mesmo golpe em pelo menos 22 prefeituras em São Paulo. No começo deste mês, 35 integrantes da quadrilha foram identificados. Nove deles eram presidiários de Mato Grosso.

Além das prefeituras, pessoas comuns também foram alvo dos criminosos em pelo menos oito estados do Brasil. A investigação começou em setembro do ano passado, em Presidente Venceslau, interior de SP, depois que uma moradora da cidade recebeu uma ligação de um preso se passando por médico. Na época, o golpista dizia que precisava de R$ 5 mil para fazer alguns exames no marido dela que estava na UTI. Esse era mais um golpe da quadrilha, conhecido como golpe da UTI.

Os criminosos tentaram contato até com família do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, em novembro do ano passado. Na época, ele estava internado depois de ter passado mal ao ser preso pela Polícia Federal. Os criminosos fizeram quatro ligações. Veja na reportagem do Fantástico.