Barbosa terá indenizar repórter que mandou chafurdar no lixo em 2013

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro aposentado Joaquim Barbosa, foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais ao jornalista que mandou ‘chafurdar no lixo’. Em 2013, após uma sessão do Conselho Nacional de Justiça, o então repórter do Estado de S.Paulo Felipe Recondo foi falar com o então presidente da Corte, que pediu para ser deixado em paz e, em seguida, o chamou de “palhaço".



"Me deixa em paz, rapaz. Vá chafurdar no lixo, como você faz sempre", afirmou.

Barbosa ainda pode recorrer da sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na época, o ministro negou que houve dano moral.