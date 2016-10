Beneficiários do Cartão Reforma terão crédito de até R$ 5 mil, diz Temer

O presidente da República, Michel Temer, informou nesta segunda-feira (31), durante entrevista ao programa A Voz do Brasil, veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que os beneficiários do Cartão Reforma terão crédito de até R$ 5 mil para reformar suas residências.

A expectativa do governo é lançar o programa no próximo dia 9 de novembro e, segundo o que a secretária de Habitação do Ministério das Cidades, Maria Henriqueta, afirmou ao G1, as famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil receberão o incentivo para fazer pequenas obras.

Na entrevista à Voz do Brasil nesta segunda, Temer informou também que o governo planeja regularizar "toda e qualquer propriedade" em todos os municípios brasileiros.

"Conseguindo isso, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte: o sujeito tem lá a sua propriedade. Ele vai querer aumentar um quarto ou vai querer cimentar a casa ou vai querer ampliar o banheiro, e, para isso, nós estamos lançando o chamado Cartão Reforma", afirmou o presidente.

"E o que é o Cartão Reforma? Você terá direito a um crédito, de mais ou menos até R$ 5 mil, para poder reformar a sua casa", completou o presidente.

De acordo com o Ministério das Cidades, os recursos do programa são do Orçamento da União e as famílias beneficiadas não vão precisar devolver o dinheiro ao governo. Para 2017, o governo estima reservar R$ 300 milhões para o Cartão Reforma.

Cartão Reforma

Na entrevista ao G1, a secretária Maria Henriqueta afirmou que o objetivo do governo, ao lançar o programa, é melhorar a qualidade de moradias nas chamadas ocupações consolidadas, ou seja, aqueles bairros que nasceram de uma ocupação irregular, mas que já existem há muitos anos.

As famílias beneficiárias, explicou, receberão apoio de arquiteto e engenheiro, que verificarão qual a necessidade específica de cada residência. "Vamos colocar um arquiteto e engenheiro para verificar qual a necessidade dessas famílias. É trocar a parte elétrica e hidráulica? É trocar o telhado? É reformar o banheiro. Vamos atuar para melhorar a qualidade da habitação", disse a secretária.

Henriqueta destacou ainda que muitas dessas casas estão em condições ruins, o que gera, por exemplo, a proliferação de doenças respiratórias, como a tuberculose.