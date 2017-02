O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento na ordem de R$ 2,56 bilhões para a construção da primeira das duas linhas de transmissão que vão escoar a energia gerada pela usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para a região Sudeste.

O projeto de construção das linhas já conta com um empréstimo-ponte da instituição no valor de R$ 718 milhões, sendo que a quitação desse montante deverá ser feita com parte dos recursos do financiamento recém-aprovado.

O banco de fomento financia cerca de 46% do total do projeto, orçado em R$ 5,6 bilhões, sendo R$ 1,68 bilhão em operação direta e R$ 875 milhões por meio de repasse da Caixa Econômica Federal.

Segundo a instituição, há ainda previsão de emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 520 milhões para financiar a obra.

Conhecido como “linhão de Belo Monte”, o projeto inclui a construção de uma linha de transmissão que atravessará 65 municípios entre os estados do Pará e de Minas Gerais, em um total de 2.092 km de extensão.