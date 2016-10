BNDES lucra às custas da sociedade e faz agiotagem, diz ministro do TCU

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler afirmou nesta quarta-feira (26) que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vem lucrando às custas do contribuinte e de "agiotagem de títulos da dívida pública". A afirmação foi feita durante a apresentação de seu voto dentro do processo que avalia a regularidade da devolução, pelo BNDES, de R$ 100 bilhões ao Tesouro Nacional.

Segundo Zymler, a União repassou R$ 523 bilhões em títulos públicos ao BNDES para que o banco tivesse recursos para fazer empréstimos. Apesar de pagar a Selic por esses títulos, que hoje está em 14%, a União só era remunerada pelo BNDES pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que está em 7,5%.

O ministro afirmou que como o BNDES ainda podia ir ao mercado e receber a Selic pela oferta dos títulos públicos que estavam com ele e pagar uma taxa de juros menor como remuneração para o governo, o banco garantia “lucros extraordinários” com a simples estocagem desses títulos.

“A simples estocagem garante um lucro extraordinário. Eu soube que esse lucro permite que o BNDES pague quatro salários aos seus funcionários como participação de lucros. Esse é bom negócio. Não haveria problema do BNDES fazer um bom negócio, se não fosse às custas da sociedade brasileira e do aumento da dívida pública”, afirmou.

De acordo com o ministro, ao fazer esse tipo de operação, o BNDES não cumpre seu papel social. “O BNDES existe para fomentar a atividade econômica e não para ganhar por meio de agiotagem de títulos da dívida pública”.

O TCU votaria hoje a autorização para que o BNDES devolvesse R$ 100 bilhões à União de repasses feitos pelo Tesouro para o banco. O processo, no entanto, foi retirado de pauta por um pedido de vistas do ministro Vital do Rêgo.

Apesar do pedido de vistas, cinco ministros da corte de contas, entre eles o ministro Benjamin Zymler, anteciparam seu voto e afirmaram que votariam acompanhando o relator ministro Raimundo Carreiro e autorizariam a devolução dos recursos. Zymler afirmou que a operação é muito importante para a redução da dívida pública.

Operação

A devolução de R$ 100 bilhões do BNDES ao Tesouro Nacional em até 24 meses foi anunciada pela equipe econômica no final de maio como parte da estratégia para melhorar as contas públicas e tentar estimular a retomada da confiança na economia.

O governo quer utilizar os recursos para abater a dívida pública e diminuir as despesas do governo com subsídios - uso de recursos públicos para compensar a diferença entre os juros praticados pelo BNDES em seus empréstimos, mais baixos, e aqueles praticados pelo mercado, mais altos.

A expectativa da equipe econômica é que, após a devolução completa dos valores, haverá uma economia de R$ 7 bilhões por ano na conta de subsídios.