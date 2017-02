Calheiros pede para ser ouvido como testemunha de Lula em 15 de março

O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) pediu ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, o agendamento da audiência em que será ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as 11h do dia 15 de março.

Renan Calheiros também solicitou que a oitivja seja por videoconferência com Brasília (DF). Presencialmente, as audiências ocorrem na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. O ofício foi encaminhado à Justiça nesta quinta-feira (16).

Moro já confirmou a oitiva para esta data.

O processo envolve o caso do tríplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Nesta ação penal, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro .

As audiências com as testemunhas de defesa do ex-presidente da República começaram no dia 9 de fevereiro. Entre as testemunhas arroladas, estão ex-ministros como Alexandre Padilha, Ricardo Berzoini, Tarso Genro, Gilberto Carvalho, Aldo Rebelo e Jaques Wagner.

O processo

A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita em setembro de 2016 e abrange três contratos da OAS com a Petrobras.

As acusações são de que R$ 3,7 milhões em propinas foram pagas a Lula. Para os procuradores do MPF, a propina se deu por meio da reserva e reforma do apartamento triplex, em Guarujá, e do custeio do armazenamento de seus bens.

Além de do ex-presidente da República, outras seis pessoas também são rés no mesmo processo. A esposa de Lula, Marisa Letícia, que morreu em 3 de fevereiro, também respondia à esta ação penal.

Outra ação penal

O ex-presidente da República ainda é réu em outro processo relacionado à Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, que envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo.