Uma semana após se lançar candidato à presidência da Câmara, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) enviou uma mensagem aos colegas de partido na qual afirma que deixa a bancada à vontade para avaliar outras alternativas que não a sua candidatura.

Já no lançamento da campanha, Rosso se deparou com a falta de coesão dentro do próprio partido. Com divergências sobre a candidatura, deputados do PSD defendiam que o apoio fosse dado a outro candidato, principalmente à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).