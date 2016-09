Casa Civil exonera 12 servidores da equipe de Dilma; Bessias é um deles

A Casa Civil exonerou nesta sexta-feira (9) 12 de servidores da equipe da ex-presidente Dilma Rousseff. Eles trabalharam no gabinete pessoal da petista durante o período em que ela esteve afastada temporariamente do mandato, antes da conclusão do processo de impeachment no Senado.

As demissões foram publicadas na edição desta sexta 'Diário Oficial da União' e assinadas pelo ministro Eliseu Padilha.

Entre os servidores exonerados, está Jorge Rodrigo Araújo Messias, o “Bessias”, que ficou nacionalmente conhecido após o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em 1ª instância, retirar o sigilo de interceptações de ligações telefônicas entre Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um dos áudios divulgados em março deste ano, a ex-presidente diz a Lula que estava enviando o “Bessias” com o termo de posse de ministro-chefe da Casa Civil para Lula utilizar “em caso de necessidade”.

Além de Jorge Messias, foram exonerados Bruno Gomes Monteiro, Daisy Aparecida Barreta, Deise Fortes Ramos, Éden Santos, Elisa Smaneoto, Maria da Solidade Costa, Mario Gomes Marona, Marly Branco, Roberto Stuckert Filho, Rosemeri Ferreira e Sandra Brandão.

Oito servidores

No dia 31 de agosto, o Senado decidiu por 61 votos a 20, condenar Dilma Rousseff no processo de impeachment, mas manteve o direito da petista de ocupar cargos públicos. Com a aprovação do afastamento definitivo, Dilma perdeu o salário e teve sua equipe de seguranças e assessores reduzida.

Como ex-presidente da República, Dilma Rousseff tem direito, segundo o Decreto 6.381/2008, a oito servidores de sua livre escolha para os seguintes serviços: segurança e apoio pessoal (quatro), assessoria (dois), e motorista (dois). Dois carros oficiais também serão disponibilizados para ela.

Dois desses servidores foram nomeados nesta sexta-feira. São eles o jornalista Olímpio Cruz e a assessora Paula Zagotta de Oliveira. Eles receberão salários em torno de R$ 11 mil.