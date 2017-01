Casal faz 65 anos de união e critica relações atuais: É tudo muito rápido

Sara Callegari Seu Francisco e Dona Gladys em ensaio fotográfico para o aniversário dos 65 anos de casamento

A forma que os aposentados Francisco das Neves e Gladys das Neves se olham, sentados no sofá do apartamento do casal, em Campinas (SP), ainda parece o mesmo da primeira troca de olhares, em um parquinho da Vila Industrial na década de 1940. Aos 87 anos e prestes a comemorar o 65º aniversário de casamento nesta quinta-feira (19), eles se orgulham do que construíram e criticam a rapidez com que as relações atuais chegam ao fim.

Juntos desde adolescentes, os dois colecionam histórias e uma família que soma três filhos, 10 netos e 13 bisnetos. "As pessoas mal se conhecem e se casam muito mais rápido, às vezes nem fazem nada e já dormem junto. Nós nunca aprovamos isso. É por isso que as relações acabam rápido. Naquele tempo, nós eramos simples, a gente se conhecia, mantinha a amizade e depois que começava a namorar", afirmou Francisco.

No entanto, a crítica à modernidade fica apenas no âmbito das relações amorosas. Em 2016, Gladys iniciou uma faculdade para a terceira idade na PUC-Campinas, com direito à aulas de fotografia, espanhol e excursões para outras cidades - sempre acompanhadas do marido. Além das atividades, a idosa é usuária das redes sociais e conversa com amigos e familiares por Facebook e Whatsapp.

"Estou gostando bastante. É muito bom, ajuda a ocupar a cabeça, mas nas excursões eu sempre levo o Francisco comigo. Não é muito bom ficar tanto tempo longe assim", brincou a aposentada, que também critica a efemeridade das relações e acredita que elas não duram porque os casais "aceleram" e pulam as etapas do namoro e do noivado, que servem para se conhecerem melhor.

Receita

Apesar da forte união entre eles, o casal ainda revela que paciência é o elemento chave para conseguir completar 65 anos de casados, já que as dificuldades se fizeram presentes durante todos esses anos. A perda de um filho com poucos meses de vida, problemas financeiros e de saúde, como dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) sofridos por Francisco há quatro anos, foram alguns dos problemas superados. "Ela sempre esteve do meu lado", disse o idoso.

Além de seu Francisco e dona Glayds terem enfrentado todas as dificuldades juntos juntos por 65 anos, eles viram os filhos seguirem o mesmo caminho na escolha do parceiro para o casamento: de forma mais lenta e com muito cuidado, do jeito que eles gostam. "Eles são uma referência para nós. A união e o amor com que tratam o casamento nos inspiram", explicou a filha do casal Sylvia Helena Heinrich.