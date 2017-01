Cibercriminoso está entre foragidos estrangeiros capturados pela PF

A Polícia Federal prendeu 46 estrangeiros foragidos, que estavam sendo procurados em todo o mundo, em 2016. Quase metade deles havia sido condenada ou acusada por homicídio ou tráfico de drogas, mas também há responsáveis por fraudes eletrônicas. Os números foram levantados pela seção da Interpol no Brasil a pedido do G1.

Polícia Federal Hacker norte-americano Michael Knighten era procurado pela Interpol por aplicar golpes cibernéticos

Apesar de representar uma queda de 18% em relação às capturas de 2015, o número é a segunda maior marca histórica de prisões desse tipo no país. Iguala o nível de 2005 e só fica abaixo do desempenho do ano anterior, quando 56 foragidos foram presos, número recorde para o país, desde que o país começou a colaborar com a Interpol em 1953. Em 20 anos, a PF retirou das ruas dos país 514 foragidos estrangeiros.