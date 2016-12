Cobrança de bagagem de vôos começa em 14 de março, avisa Anac

omeça em 14 de março do ano que vem a norma que permite às companhias aéreas brasileiras e internacionais cobrar por bagagens despachadas, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Hoje, as empresas são obrigadas a despachar gratuitamente uma mala de 23 kg em voos domésticos e duas de 32 kg em voos internacionais.

A mudança está em uma nova série de regras sobre o transporte aéreo que serão submetidas a votação pela diretoria da própria Anac na manhã desta terça-feira (13). A agência dá como certa a aprovação --partiu do órgão a iniciativa de mudar a regra antiga e definir os termos da nova norma. Nesta segunda-feira, representantes da Anac e do ministério dos Transportes, Portos e de Aviação Civil falaram para blogueiros de aviação sobre o que irá mudar.

Na prática, a mudança nas regras de bagagem devem impactar principalmente as passagens aéreas promocionais, mais baratas --como já acontece atuamente, por exemplo, nas companhias low-cost (baixo custo) americanas e europeias. A tendência é que as passagens mais caras deem a bagagem despachada como cortesia.

Chamadas de novas Condições Gerais de Transporte Aéreo, as normas preveem ainda alteração sobre bagagens de mão, aquelas levadas dentro da cabine de passageiros. O texto em vigor, de 2000, autoriza que o passageiro entre com 5 kg a bordo; o novo limite passa a ser de 10 kg. Na prática, as companhias já permitem que o passageiro leve bagagens acima de 5 kg e concentram a fiscalização sobre as dimensões da mala.

Limitação das multas por cancelamento e alteração