Com garras de Wolverine, homem tenta agredir outro em Juiz de Fora

Homem detido com um aparelho que simula garras

Um homem de 53 anos foi detido na tarde de domingo (13) durante uma patrulha da Polícia Militar Rodoviária (PMR) no Bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora, com um equipamento que simula garras de metal e um facão - parecidas com as usadas pelo personagem Wolverine, um herói de histórias em quadrinhos.

Os militares flagraram o momento em que ele corria atrás de outro homem de 45 anos armado com os objetos. Segundo a PMR, os dois discutiram após o cachorro de um deles ter invadido o quintal do outro. Ainda segundo os militares, os dois já haviam se agredido, mas ninguém ficou ferido.

A PMR também informou que ambos foram detidos por agressão e encaminhados para a Delegacia de Plantão. De acordo com a Polícia Civil, após depoimento eles foram liberados.