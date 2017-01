Concursos públicos abertos reúnem 6 mil vagas em todo o país - confira

Pelo menos 109 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (23) e reúnem 6.050 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com inscrições abertas estão a Polícia Militar do Distrito Federal , com 200 vagas e salário de até R$ 11,8 mil, a Prefeitura do Rio de Janeiro, com 363 vagas e salário de até R$ 2.744,79, e a Aeronáutica com concurso para 358 vagas de nível médio e outro para 173 vagas e salário de até R$ 3.325.

Pelo menos 7 órgãos abrem inscrições mais de 300 vagas nesta segunda. Veja os concursos abaixo:

Câmara Municipal de Currais Novos (RN)

A Câmara Municipal de Currais Novos (RN) vai abrir concurso público para 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 880 a R$ 1.800. As inscrições podem ser feitas pelo site www.comperve.ufrn.br entre os dias 23 de janeiro e 20 de fevereiro. As provas objetivas estão previstas para o dia 26 de março (veja o edital no site da organizadora).

Conselho Regional de Medicina do Maranhão

O Conselho Regional de Medicina do Maranhão (CRM-MA) divulgou edital de concurso público para 38 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.050 a R$ 1.900. As inscrições podem ser feitas entre os dias 23 de janeiro a 13 de fevereiro pelos sites www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br. As provas estão previstas para o dia 12 de março (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Juiz de Fora (MG)

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) fará concurso público para 3 vagas em cargos de nível superior. O salário é de R$ 2.769,57 para jornada de 40h semanais. As inscrições podem ser feitas entre os dias 23 de janeiro a 6 de março pelo site www.aocp.com.br. A prova objetiva será aplicada em 26 de março. Ainda haverá avaliação de títulos para todos os cargos (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Pinheiros (ES)

O Prefeitura de Pinheiros (ES) divulgou edital de processo seletivo para 60 vagas de professores por tempo determinado. Os candidatos devem ter nível superior. O salário é de R$ 1.648,88. As inscrições podem ser feitas nos dias 23 e 24 de janeiro na secretaria municipal de educação, localizada na Avenida Setembrino Pelissari, 321, das 8h às 11h e das 13h às 16h. A seleção será feita por meio de análise de títulos (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Piracicaba (SP)

A Prefeitura de Piracicaba (SP) vai abrir concurso público para 3 vagas em cargos de nível fundamental (orientador de alunos). O salário é de R$ 1.905,70. As inscrições podem ser feitas de 23 de janeiro a 5 de fevereiro pelo site www.rboconcursos.com.br. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de março (veja o edital no site da organizadora).

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR)

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) divulgou edital de concurso público para 100 vagas de nível médio para o cargo de técnico judiciário. O salário oferecido é de R$ 5.516,51, mais auxílio alimentação e auxílio saúde. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 23 de janeiro o dia 21 de fevereiro pelo site www.tjpr.jus.br. Não há data prevista para a realização das provas (veja a matéria completa).

Universidade Federal Fluminense (UFF)

A Universidade Federal Fluminense (UFF) abriu concurso público para 113 vagas em cargos técnico-administrativos de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados serão lotados nos municípios de Angra dos Reis, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda. Os salários variam de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. As inscrições devem ser feitas de 23 de janeiro a 20 de fevereiro no site www.coseac.uff.br. As provas serão realizadas nos dias 2 e 9 de abril (veja a matéria completa).