A Justiça do Distrito Federal suspendeu o isolamento imposto ao ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Condenado por envolvimento no mensalão, Pizzolato deveria passar dez dias na "solitária", depois que uma inspeção encontrou alimentos "de luxo" e dinheiro acima do permitido nas celas, no fim de janeiro.

A decisão foi estendida para outros nove detentos do Centro de Detenção Provisória (CDP) que também tinham sido enviados para o isolamento – incluindo o operador financeiro Lúcio Funaro, que é réu na Lava Jato. Colega de cela de Pizzolato, o ex-senador Luiz Estevão não será beneficiado pela medida, e deve seguir na solitária por ter desrespeitado um agente carcerário.

Na decisão, emitida e cumprida na noite desta quinta (2), a juíza da Vara de Execuções Penais (VEP) Leila Cury disse entender os dez dias de solitária seriam excessivos, embora a determinação de uma medida do tipo tenha amparo legal.

Segundo a magistrada, os três dias de isolamento que já tinham sido cumpridos foram "suficientes" como punição, porque as ocorrências foram registradas como "infração disciplinar de natureza média". O prazo de dez dias que estava previsto é a punição máxima e, segundo Leila, só poderia valer para infrações graves.

Dos 11 presos que estavam na solitária, apenas Estevão responde a uma infração grave. Isso porque, além de manter alimentos e objetos ilegais na cela, ele teria desrespeitado um agente carcerário durante a inspeção.

Advogado do ex-senador no processo, Marcelo Bessa confirmou à GloboNews que Estevão responde a uma ocorrência mais grave, diferentemente dos outros envolvidos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou – sem citar nomes – que dez internos tinham voltado às celas de origem, e um seguia na "cela disciplinar" até a tarde desta sexta.

Quem são eles

Na cela de Estevão e Pizzolato, a inspeção encontrou uma cafeteira, cápsulas de café, chocolate suíço, massa importada e pen-drives. O ex-senador cumpre pena na Papuda pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação de quadrilha e uso de documento falso nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.

Condenado a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro, Pizzolato fugiu do Brasil em novembro de 2013 para não ser preso. Na fuga, ele usou documentos do irmão morto, mas foi preso em Maranello, na Itália, em fevereiro de 2014 – Pizzolato tem cidadania italiana. A extradição foi autorizada em setembro de 2015.

Funaro é apontado como operador do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no esquema de corrupção da Petrobras. Os advogados dele alegam que a medida de isolamento na Papuda foi baseada em regra não informada de forma clara — a defesa do réu diz que não sabia do limite de dinheiro permitido dentro da cela, que é de R$ 50 semanais.

Na solitária

Durante o isolamento, Pizolatto, Funaro e Estevão ficaram na mesma cela, com capacidade para abrigar até 12 pessoas. O cômodo tem aproximadamente 12 metros quadrados. Isolados, os internos têm direito a duas horas de banho de sol e acesso aos advogados. Mas perdem a prerrogativa de receberem a visita de familiares.

“O procedimento é de conhecimento da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do DF, a qual caberá a homologação ou não do resultado final do inquérito disciplinar instaurado para apurar a conduta dos presos”, dizia o comunicado da Segurança Pública, enviado no início da semana.

Colaborou Isabella Formiga, da GloboNews, em Brasília