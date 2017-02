Corpo de Marisa Letícia é velado no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC

Começou por volta das 9h30 deste sábado (4) o velório do corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde Marisa e Lula se conheceram em 1973. Na época, os dois eram viúvos.

Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, no primeiro momento, o velório será fechado para familiares. Depois, o público e os jornalistas terão acesso.

Comparecem ao velório no sindicato o presidente do PT, Rui Falcão, o ex-deputado federal e ex-presidente do PT José Genoino, o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy, o deputado pelo PP Waldir Maranhão, o ex-senador petista Luiz Lindbergh Farias Filho, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Jair Meneguelli, o ex-ministro-chefe de Lula da Secretaria Geral da Presidência Gilberto Carvalho, o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro.

O velório ocorre no auditório do sindicato, que foi palco de várias assembleias, tendo ao fundo, na parede principal, uma foto tirada de Lula e Marisa durante uma viagem a Instambul, na Turquia, em 2009. O caixão está coberto com uma bandeira do Brasil e do PT.

O velório deve ocorrer até as 15h. Depois, haverá uma cerimônia de cremação reservada à família no cemitério. O Instituto Lula informou que não será divulgado dados sobre a doação de órgãos de dona Marisa.

O corpo deixou o hospital Sírio-Libanês, onde ela estava internada desde o dia 24 de janeiro, por volta das 7h30 e chegou ao sindicato às 9h. O ex-presidente Lula chegou ao local 20 minutos antes do corpo.

Segundo Suplicy, Marisa estava sempre junto de Lula. "Algumas vezes que jantei no Alvorada ela estava sempre amável nos recebendo. Então, eu venho aqui mais uma vez dar meu abraço a Lula e a todos os companheiros recordando os momentos significativos na vida do Brasil", disse.

"Fiquei bastante impactado com a visita do Temer, FHC, José Sarney, José Serra e Henrique Meirelles e que o Lula teve a oportunidade de dizer a eles que, por mais que tenhamos opiniões diferentes sobre o que está se passando no Brasil, quero agradecer a todos e me coloco à disposição para dialogar com vocês", afirmou Suplicy. Ele afirmou que Lula disse da disposição dele para conversar com Temer, mesmo que "todos soubessem que ele queria que quem tivesse ali era outra pessoa".

Algumas homenagens vem de longe. José Leôncio Sobrinho Veio de Garanhuns, cidade natal do ex- presidente, só para prestar homenagem à família de Lula: " dona Marisa veio lá de trás, jovenzinha, com o Lula. Fez essa trajetória todinha com esse companheiro guerreiro e forte. Então, a gente não pode esquecer um momento como esse. Garanhuns não é tão distante que a gente não possa estar aqui", disse ele, que é diretor do Sindicato de Alimentos e Bebidas de Garanhuns e região. Ele aproveitou para registrar a solidariedade em um painel de tecido montado para mensagens.

Dona Marisa foi internada no dia 24 de janeiro no Hospital Sírio-Libanês, no Centro de São Paulo, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. O óbito foi constatado às 18h57 de sexta-feira (3), segundo boletim médico. Lula e sua família autorizaram a doação dos órgãos.