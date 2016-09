Corpo do ator Domingos Montagner é sepultado na Zona Leste em SP

Reprodução Velório foi encerrado pouco antes das 11h. Ator morreu afogado no Rio São Francisco nessa quinta

O corpo do ator Domingos Montagner foi enterrado por volta das 11h40 deste sábado (17) na Zona Leste de São Paulo. Mais cedo, familiares e parentes participaram do velório em um teatro, em uma cerimônia que durou cerca de quatro horas e que foi aberta apenas para convidados. O ator morreu afogado na quinta-feira (15) em Canindé de São Francisco (SE).

A mulher de Montagner, Luciana Lima, acompanhou o velório e o enterro sem os três filhos do casal, que preferiram não comparecer. O corpo do ator foi seputado sob aplausos de parentes e amigos.

"O show tem que continuar e continuaremos por ele, sem dúvida", disse Francisco Montagner, irmão de Domingos.

Durante toda a manhã, amigos do elenco da novela 'Velho Chico', em ele que atuava, e do circo, fizeram homenagens ao ator.

A atriz Dira Paes disse que o ator era uma "pessoa que carinhosamente virava o líder do espaço." Tiago Abravanel disse que Montagner era uma pessoa "simples" e amorosa".

A atriz Ingrid Guimarães afirmou que o ator era grato à vida. Também compareceram atores como Marcos Palmeira, Marcelo Serrado, Selma Egrei, Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido, Ary França, Marco Ricca, Marcius Melhem, Alexandre Nero, Lucy Alves, Irandhir Santos, Luci Pereira, Gabriel Leone, Giullia Buscacio, Leopoldo Pacheco, Glória Pires, Cléo Pires, Carmo Dalla Vecchia, Fernando Sampaio, Thiago Lacerda, Rosi Campos, Nicette Bruno, Mariene de Castro, Claudia Ohana, Paula Burlamarqui, e os diretores Luis Fernando Carvalho e Amora Mautner.

O corpo do ator chegou ao teatro para ser velado por volta das 7h. Na sexta-feira (16), o traslado foi feito de Aracajú para Jundiaí. Do lado de fora do teatro e também do cemitério, fãs vestidos de branco se aglomeraram e fizeram orações por Montagner. A família de Montagner é do bairro do Tatuapé e, por isso, ele foi enterrado na Zona Leste de São Paulo.

Família

Em mensagem publicada no perfil oficial do ator no Facebook, a família de Domingos Montagner agradeceu na sexta-feira (16) "as manifestações de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido de todos e busca reunir a força necessária para atravessar - com serenidade e discrição - este momento difícil, íntimo e delicado ao lado dos amigos e familiares".

Montagner morreu na tarde de quinta-feira após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza. O ator tinha 54 anos e interpretava Santo em "Velho Chico", novela da TV Globo.

Reprodução Ator começou carreira artística trabalhando no teatro e em circos

O diretor do IML de Sergipe, José Aparecido Cardoso, informou que o resultado da necropsia apontou que Montagner morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento. “Nós encontramos algumas lesões superficiais e a causa da morte foi constatada por afogamento”, afirmou. O laudo descartou que o ator tenha sentido algum mal-estar antes da tragédia. Ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

Como foi o acidente

O ator gravou cenas da novela na parte da manhã de quinta. Após o término da gravação, ele almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio, acompanhado da atriz Camila Pitanga. Durante o mergulho, não voltou à superfície. Camila avisou a produção, que iniciou imediatamente a procura pelo ator.

A atriz descreveu o acidente para a polícia. Segundo ela, os dois foram até uma pedra e mergulharam no rio. Depois, ela notou que havia muita correnteza e avisou Montagner. Eles nadaram de volta para a pedra, Camila chegou primeiro e tentou duas vezes segurar na mão do ator. Mas a correnteza o arrastou.

Segundo o delegado Antônio Francisco Filho, os atores queriam mergulhar em um local mais tranquilo. “Eles acharam que era seguro, mas, na verdade, era um dos mais perigosos para o banho. Esta é uma parte do rio em Canindé que não é comum ser utilizada pelos banhistas”, afirmou.

Mais de 50 pessoas do Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA), composta por um helicóptero e um avião bimotor, além de uma equipe de mergulhadores, participaram das buscas pelo ator.

As equipes de buscas localizaram o corpo do ator preso nas pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem, da prainha de Canindé de São Francisco – que fica na divisa entre Sergipe e Alagoas, onde foi visto pela última vez.