Corpo do psiquiatra Flávio Gikovate é cremado em Itapecerica da Serra

O psiquiatra, psicoterapeuta e escritor Flávio Gikovate foi cremado na tarde desta sexta-feira (14) no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele morreu aos 73 anos em São Paulo nesta quinta-feira (13).

Gikovate estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital, para tratar de um câncer descoberto em março. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do centro médico.

Formado pela USP em 1966, Gikovate foi um dos pioneiros nos estudos sobre o sexo, amor e vida conjugal no Brasil. Ao todo, ele publicou 34 livros sobre sexo, drogas, educação, entre outros temas.

Atualmente, o psiquiatra apresentava o quadro "No divã do Gikovate", na rádio CBN, dentro do "CBN Noite Total" e, aos domingos, o programa de mesmo nome.

Em 2010, o psiquiatra participou da novela "Passione", da TV Globo, a convite do autor Sílvio de Abreu. Na trama, ele interpretava a si mesmo.