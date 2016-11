Corporativo: R$ 29 mi em 6 meses, Temer diz que gastos “vêm caindo”

Por meio de nota (íntegra abaixo), o governo federal comentou a reportagem da rádio CBN sobre o aumento de gastos da gestão Temer com cartão corporativo. De acordo com a reportagem, replicada por este site na manhã desta terça-feira (8), os gastos do governo federal com o cartão corporativo nos últimos quatro meses superam o total desembolsado em todo o primeiro semestre, contrariando o discurso de contenção de gastos no período pós-impeachment de Dilma Rousseff. Segundo a CBN, entre 1º de julho e 4 de novembro, esse tipo de despesa somou R$ 24 milhões, contra os R$ 22 milhões despendidos nos seis primeiros meses do ano. Desde que Michel Temer (PMDB) assumiu a Presidência da República, ainda em maio, o governo gastou R$ 29 milhões com os cartões corporativos.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, trata-se de algo natural diante das circunstâncias. “Vale ressaltar ainda que de 12 de maio até 31 de agosto o Brasil teve uma presidente afastada e um presidente em exercício, o que envolveu despesas com duas equipes distintas de governo”, diz trecho do documento. Em e-mail encaminhado ao Congresso em Foco, o órgão de comunicação registrou números relativos à despesa com cartão corporativo nos primeiros dez meses do ano passado e deste ano.

Segundo o governo, os números reunidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) mostram que os gastos “vêm caindo em relação a 2015”. “Apenas em junho, devido aos preparativos para as Olimpíadas [Rio 2016], houve pequena elevação se comparado com período anterior”, acrescenta - saiba mais aqui.