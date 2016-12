Crise é mobilizadora de pessoas e governos, afirma Temer em evento

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse nesta terça-feira (6) que a crise é “mobilizadora”. Em discurso durante a cerimônia de premiação dos “Melhores do Ano” da revista “Istoé”, ocorrida na Zona Sul de São Paulo, Temer disse que o país sairá da crise e vai “alcançar o pleno emprego”.

"Nós temos que aproveitar a crise. A crise, no geral, ela é mobilizadora das pessoas e mobilizadora dos governos. No geral, quando você tem uma crise profunda no país ou numa empresa, ou onde quer que seja, quando você sai dela, sai melhor”, afirmou o presidente logo após receber o prêmio de “Brasileiro do ano”.

“O que Brasil mais quer hoje é o que chamamos de democracia da eficiência. As pessoas querem eficiência no serviço público, querem eficiência nos serviços privados. Querem ética na política, o que significa eficiência na política", acrescentou. Ele disse, ainda, que o país vai “sair da crise, alcançar o crescimento e o pleno emprego”.

Além de Temer, estiveram presentes outros políticos, como o senador Aécio Neves (PSDB-MG), o prefeito eleito da capital paulista, João Doria, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o prêmio de “Empreendedor do Ano”. Durante seu discurso, ele disse que o Brasil “identificou as causas da crise” e que o país “está resolvendo isso”. Ele acrescentou que há “sinais evidentes de uma melhora no crescimento ano que vem”. “Estou honrado com esse prêmio e saio daqui com mais entusiasmo na medida em que o Brasil vai voltar a crescer por décadas.”

Moro

Um dos mais aplaudidos foi o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Agraciado com o prêmio de “Brasileiro do Ano na Justiça”, ele foi aplaudido de pé pelos presentes.

Durante o discurso, disse que não preparou nada para falar. "Esse ano foi muito trabalhoso, difícil.” Ele aproveitou para homenagear sua mulher, a advogada Rosângela Moro. “Sem o apoio de minha esposa seria muito mais difícil.”

Moro dedicou o prêmio “a todos os magistrados de todas as instâncias, que têm feito trabalho muito significativo e demonstram que o cidadão pode confiar na Justiça brasileira”. “Recebo o prêmio acreditando que ele trata do reconhecimento dessa instituição."