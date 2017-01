Cúpula do PDT expulsa senador por ter votado a favor da PEC do teto

Moreira Mariz O senador Telmário Mota (PDT-RR), durante discurso na tribuna, em 2016

A Executiva Nacional do PDT decidiu nesta terça-feira (17) expulsar do partido o senador Telmário Mota (RR). No ano passado, Mota votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada pelo governo do presidente Michel Temer que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Na ocasião, o projeto foi aprovado por 53 votos a 14.

Embora o PDT seja um aliado histório de partidos como PT e PCdoB e faça oposição ao Palácio do Planalto, tanto na Câmara quanto no Senado, Telmário Mota também votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

O G1 buscava contato com o senador até a última atualização desta reportagem. Quando o PDT decidiu analisar o caso dele, a assessoria do parlamentar informou que ele não havia sido orientado a votar contra a proposta. "Vai ser dado o direito de defesa e vai ser julgado pelo Diretório Nacional", disse o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, nesta terça.

"A posição unânime da Executiva é que ele seja expulso. Cada um escolhe um lado, infelizmente é assim", acrescentou. Embora a cúpula do PDT tenha tomado a decisão de expulsar Telmário Mota, o Diretório Nacional do partido terá de referendar a saída dele.