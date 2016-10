Delator diz que dinheiro pra Dilma e Aécio Neves vinha do mesmo cofre

O empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da Construtora UTC e delator da Lava Jato, confessou ter feito doações às campanhas presidenciais de Dilma Rousseff e de Aécio Neves.

Durante o depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, ele disse ter repassado R$ 4,5 milhões para Aécio e R$ 7,5 milhões para a campanha de Dilma. Inclusive, o dinheiro teria saído do mesmo caixa das empresas do Grupo UTC.

Quando foi questionando sobre o motivo de ter repassado verba para ambas as campanhas, o delator justificou:

“Para quem tem interesse em permanecer no mercado, prestando serviço em compras governamentais, você atende a todos os pedidos que tem com relação a contribuições políticas. Nisso aí eu tenho que ser bastante honesto e sincero com o senhor aqui. Repito: pago a contribuição para manter o relacionamento”, disse se referindo ao fato de que manteria relações tanto com Dilma ou com Aécio, independente de quem ganhasse a eleição.

Ele ainda declarou no seu depoimento que Aécio Neves o agradeceu pessoalmente pelo total dos R$ 4,5 milhões repassados para ele.

Ricardo teria sido ouvido em setembro, mas somente agora a Polícia Federal revelou esta informação. O processo é referente ao que o PSDB pede à Justiça Eleitoral que casse os mandatos de Dilma, mesmo já tendo sofrido o impeachment, e também de Michel Temer.