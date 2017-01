Demissão de secretário da juventude é publicada no Diário Oficial desta 3ª

O governo publicou nesta terça (10) no "Diário Oficial da União" a exoneração do agora ex-secretário da Juventude, Bruno Júlio.

Ele já havia se demitido do cargo na semana passada após ter declarado, em meio à crise no sistema penitenciário, que "tinha era que matar mais presos" e que "tinha que haver uma chacina por semana".

Ele deu a declaração para a coluna do jornalista Ilimar Franco, do jornal "O Globo" . Bruno Júlio é filiado ao PMDB e havia sido nomeado para o cargo em junho.

A frase do ex-secretário criou desgaste para ele em um momento em que o governo buscava soluções para a crise no sistema penitenciário, desencadeada por rebeliões em presídios do Amazonas e de Roraima, que culminaram com a morte de mais de 80 presos.

Diante da repercussão negativa, Bruno Júlio entregou a demissão na sexta-feira (6) para o presidente Michel Temer, que aceitou o pedido.