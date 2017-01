Discurso da posse foi agressivo e nacionalista; confira os destaques

G1 Trump faz juramento sobre a Biblía e se torna o presidente dos Estados Unidos

Donald John Trump, 70, tomou posse nesta sexta-feira (20) como o 45º presidente dos Estados Unidos, sucedendo Barack Obama com discurso nacionalista e crítico à classe política, no mesmo tom que marcou sua campanha eleitoral.

Ele prestou juramento diante do Capitólio, em Washington, e discursou em seguida. Na presença de quatro de seus antecessores -- um deles republicano -- Trump disse que a cerimônia tinha um significado especial porque está transferindo o poder de Washington e o levando de volta ao povo. Por muito tempo, um grupo pequeno na capital dominou o poder, e a população não foi beneficiada, afirmou. "O povo vai governar esta nação novamente", prometeu.

O presidente enfatizou sua visão de colocar os interesses de seu país como prioridade: "Buscamos amizade e boa vontade com as nações do mundo, mas o fazemos com o entendimento de que é direito das nações botar seus interesses em 1º lugar. Não procuramos impor nosso modo de vida a ninguém, mas o deixamos brilhar como um exemplo. Nós brilharemos para todos seguirem".

Veja alguns destaques da fala de Trump:

• Disse que "o povo vai governar esta nação novamente"

• "Juntos, vamos determinar o curso da América e do mundo por muitos, muitos anos que virão"

• "Buscamos amizade e boa vontade com as nações do mundo, mas o fazemos com o entendimento de que é direito das nações botar seus interesses em 1º lugar. (..) Nós brilharemos para todos seguirem"

• Prometeu erradicar o terrorismo radical islâmico da face da Terra

• Prometeu investimento em infra-estrutura

• Prometeu gerar empregos

• Disse que nada pode parar a América quando está unida

• "Defendemos as fronteiras de outros países enquanto nos recusamos a defender as nossas próprias"

• "Gastamos trilhões e trilhões de dólares além mar, enquanto a infraestrutura dos Estados Unidos caiu em degradação e deterioração"

Após vencer Hillary Clinton na eleição, apesar de obter menos votos, graças ao sistema de Colégio eleitoral, Trump assume o cargo com uma taxa de popularidade de apenas 40%, a menor de um novo presidente em décadas.