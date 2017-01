Doria se veste de gari em seu 1º dia de trabalho como prefeito de SP

Em seu primeiro dia útil de trabalho, um dia após ser empossado, o prefeito João Doria, cumpriu a promessa e se vestiu de gari ao lado do seus secretários em seu primeiro dia útil de trabalho nesta segunda-feira (2).

O alto escalão da Prefeitura de São Paulo se reuniu às 6h na Praça 14 Bis, no Centro, onde ocorreu o lançamento do programa Cidade Linda, para limpeza e zeladoria da cidade. No entanto, Doria passou a maior parte da cerca de uma hora e dez minutos que ficou na rua dando entrevistas à imprensa. Ele só encostou na vassoura para tirar fotos.

O eixo 1 do programa Cidade Linda , na Avenida Nove de Julho, prevê a pintura de 9 mil m2 de sinalização horizontal, 26 mil m2 de varrição dos canteiros centrais e das pistas locais da via, limpeza de 219 bocas de lobo e 142 bocas de leão. O programa prevê ainda a instalação de 135 novas lixeiras e a poda de 100 árvores.

"Estamos aqui dando um exemplo de servidor. Eu sou um servidor público. Todos os demais secretários que estão aqui presentes, presidentes das empresas e autarquias. Ao lado dos garis e vestido como eles, primeiro para dar uma demonstração de apoio para essa parcela da população que trabalha pra cidade ficar melhor. Depois, uma demonstração clara de limpeza, de polidez, de melhorar a qualidade da nossa cidade eliminando as pichações, limpando as bocas de lobo, as calçadas, os jardins, trocando as lâmpadas queimadas, enfim, fazendo a zeladoria da nossa cidade", completou.

A ação terminou às 7h e na sequência Doria foi para a sede da Prefeitura, no viaduto do Chá, onde fará a primeira reunião com o secretariado.Em seu discurso de posse, na Câmara Municipal de São Paulo, no domingo (1º), Doria destacou que estaria com o vice-prefeito Bruno Covas, secretários e empresários limpando a cidade "antes do sol raiar". "Estaremos vestidos de garis como gente simples que recebe seu trabalho para dar demonstração de humildade, igualdade e capacidade de trabalho."

A operação, no entanto, já começou no domingo. Funcionários da Prefeitura de São Paulo começaram a fazer um trabalho de limpeza em vias públicas da região da Avenida Nove de Julho com caminhões e paineis eletrônicos com o símbolo da operação.

De acordo com a Prefeitura, as próximas ações da Operação Cidade Linda serão na Avenida Paulista (dias 7 e 8), Avenida 23 de Maio (dia 14 e 15), Avenida Santo Amaro (dias 21 e 22) e Avenida Tiradentes (dias 28 e 29). Em fevereiro será na Avenida Mateo Bei (dias 4 e 5), Avenida Ipiranga e Avenida São Luis (dias 11 e 12), Centro Histórico (Praça da Sé, Líbero Badaró, Pateo do Colégio nos dias 18 e 19) e Avenida Cruzeiro do Sul (dias 25 e 26).