Economista crê na recuperação e diz que é hora de Temer mostrar serviço

O país já dá uma série de sinais de recuperação da economia, segundo o economista Ricardo Amorim, da Ricam Consultoria. O consultor considera que passada a crise política solucionada com o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a posse do presidente Michel Temer (PMDB), chegou a hora do governo federal se voltar para as questões econômicas para manter o crescimento da confiança que diversos setores já vinham apontando nos últimos meses com a previsão de troca de comando no Brasil.

Para Ricardo, que é considerado o economista mais influente do Brasil, conforme a revista Forbes, e o único brasileiro na lista dos melhores e mais importantes palestrantes mundiais do Speakers Cornerdeve, deve ficar para trás o desempenho “muito ruim da economia nos últimos anos”. A projeção tem como base a média de crescimento dos últimos três anos quando o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu no acumulado 7,5%, sendo o pior nos últimos 115 anos, desde quando começou a série histórica.

"Os dados de confiança de todos os setores da economia brasileira, seja indústria, serviços, agronegócio e construção civil, todos eles nos últimos meses têm mostrado recuperação da confiança. Além disso, temos tido uma melhora também de indicadores de vários setores, pontuou Ricardo.

O economista ainda lembra que a indústria, por exemplo, há cinco meses seguidos vem mostrando aumento de produção e puxado, o que é mais importante, pela indústria de bens de capital. "Essa recuperação indica que as empresas estão investindo mais, sinal de expectativa de desempenho melhor da economia", completou.

Segundo Ricardo, por outro lado, investimentos maiores das empresas devem significar mais para frente, não de imediato, mais empregos, destacando como importante para abrir espaço para mais renda, mais consumo e para começar a criar um círculo virtuoso. "O ponto fundamental é que a economia brasileira, como todas as economias do mundo, tende a ter ciclos onde a economia vai melhor do que era imaginado seguido por ciclos onde ela vai pior, depois ela volta e melhora. E a gente teve nos últimos seis anos, ao longo do período Dilma, em todos os anos, decepções econômicas".

O consultor também destaca as decepções econômicas sofridas pelo Brasil. Afirma que, se analisadas as expectativas do que aconteceria com a economia e o que realmente aconteceu, em todos os anos, a situação foi pior do que se imaginava. "E o mais grave, em todos os anos, o ano seguinte já começava com uma expectativa mais baixa do que se imaginava e ainda assim a gente se decepcionava. E eu acho que a gente está exatamente no ponto de inflexão", pondera.

De acordo com Ricardo, já tem aparecido nas sondagens do Banco Central com os economistas, que as expectativas de crescimento da economia vêm melhorando. ''Há uns três ou quatros meses, os economistas acreditavam que o PIB não cresceria nada em 2017. Hoje, eles já acham que deve crescer um pouquinho mais do que 1%. Estou convicto que vai crescer mais do que isso. Provavelmente, bem mais do que isso”.

Impeachment

O processo de impeachment, por um lado, segundo Ricardo, cria as condições para fazer o ajuste final, que está faltando, das contas públicas. Por outro, tira do presidente Michel Temer a desculpa de que ele não estava conseguindo avançar em função de ser interino. O economista resume como duas medidas mais importantes para colocar a economia brasileira em ordem, a proposta de emenda constitucional que limita o gasto público por vários anos, e a segunda, a reforma da previdência.

"Agora, Temer realmente vai ter que mostrar serviço. E eu acredito que vai mostrar, mas isso é o tempo que vai confirmar ou não. Se ele mostrar, a gente vai ver a recuperação econômica antes e com mais força do que as pessoas hoje imaginam. Por outro lado, se ele não fizer o ajuste das contas públicas, essa melhora da confiança da atividade econômica vai ser abortada", concluiu.