Eduardo Cunha quer Temer e Lula como testemunhas de defesa - lista

A equipe de advogados que defendem Eduardo Cunha (PMDB-RJ) enviou ao Ministério Público Federal (MPF) uma resposta à acusação feita contra o ex-presidente da Câmara. No documento, a defesa de Cunha solicita a convocação de 22 testemunhas, todas indicadas com cláusula de imprescindibilidade. Entre elas estão o presidente da República, Michel Temer (PMDB), o ex-presidente Lula (PT), o empresário José Carlos Bumlai e o ex-ministro do Turismo e também ex-presidente da Câmara, Henrique Alves (PMDB). Ainda de acordo com a resposta, “o número de testemunhas se justifica pelo número de fatos imputados” ao peemedebista.

O pedido não significa que todas serão, de fato, convocadas para prestar testemunho. Entretanto, após análise da solicitação, se o juiz responsável pelo caso entender que existe pertinência para as convocações, as testemunhas serão convocadas e, a partir daí, obrigadas a comparecer. Também foram citados o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, o atual assessor especial da Presidência da República, Tadeu Filipelli, e o advogado especialista em trust, José Tadeu Chiara.

Cunha, preso desde o dia 19 de outubro pela Operação Lava Jato, é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção por solicitar e receber valores ilícitos relacionados à comercialização de um campo exploratório em Benin, na África, pela Petrobras, entre 2010 e 2011.

De acordo com as investigações, o desvio dos valores começou entre a relação do PMDB e a nomeação do ex-diretor da área Internacional da Petrobras Jorge Zelada, apadrinhado político da legenda. Zelada, por sua vez, fechou a compra do campo exploratório de petróleo em Benin por US$ 34 milhões. A negociação foi realizada com intuito de repassar o dinheiro a Zelada e, finalmente, assegurar o pagamento de propina a Cunha, que recebeu a quantia de R$ 5 milhões referentes à transação.

Abaixo, as testemunhas arroladas pela defesa de Cunha: