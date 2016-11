Eleição de Trump não muda nada na relação Brasil-EUA, afirma Temer

O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (9), em entrevista à rádio Itatiaia, que a eleição de Donald Trump não muda nada a relação entre Brasil e Estados Unidos. Segundo ele, a relação entre os dois países é "institucional" e vai transcorrer "muito bem" no mandato do novo presidente norte-americano.

"A relação do Brasil com os Estados Unidos é um relação institucional. Temos uma tradição, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Quando alguém assume o poder, onde as instituições são fortíssimas, o presidente tem que levar em conta a vontade da população. Tenho certeza que [a relação do Brasil com os Estados Unidos] vai muito bem, não muda nada", afirmou Temer.

Trump, que é do partido Republicano, foi eleito em votação nesta terça-feira (8). Ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton, considerada favorita pelas pesquisas nos Estados Unidos.

De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, Temer vai ligar para Trump para parabenizá-lo ainda nesta quarta. Ainde segundo o Planalto, o presidente considerou equilibrado o tomo do primeiro discurso de Trump após o resultado. Na fala, o novo presidente norte-americano disse que pretende unir o país e que quer governar para todos cidadãos dos Estados Unidos.