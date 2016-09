Em livro, Cristovam Buarque diz que impeachment ficou incompleto

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF), 72 anos, acabou de lançar mais um livro em que exerce o que mais sabe fazer: lançar ideias e fazer análises sobre o poder. Uma nova esquerda e o Brasil que queremos chega ao leitor ainda no calor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em meio a uma crise política longe de ter solução na gestão Michel Temer, ainda de profundidade não mensurada.

O livro reúne discursos, artigos e análises feitas desde 2005 sobre a atuação dos grupos, parlamentares ou não, situados no espectro da esquerda. “O impeachment só não basta. É preciso levar adiante a ideia do impeachment a todo o modelo social, político e econômico que rege o país”, escreve o parlamentar no livro.

Ele votou pela cassação da petista, mas contra a suspensão dos seus direitos políticos. Cristovam classifica como “muito negativo” o legado dos 13 anos do seu ex-partido, o PT de Lula, na Presidência da República. O voto a favor do impeachment gerou diversas reações contra o ex-petista, que chegou a ser chamado de “golpista” por manifestantes durante uma audiência que presidia no Senado sobre liberdade de expressão em sala de aula.

O antigo reitor da UnB (1985-1989), foi governador do Distrito Federal (1995-1998) pelo PT, primeiro ministro da Educação de Lula, passou pelo PDT e hoje é pré-candidato ao Planalto pelo PPS. Defende que, antes de repetir uma nova campanha eleitoral, o Congresso e as forças políticas da sociedade precisam fazer uma revolução nos métodos políticos e no financiamento das eleições para tentar reduzir a corrupção. Cristovam repete seu mantra “educação” como base para as mudanças estruturais da sociedade.

Em entrevista ao Congresso em Foco, Cristovam volta a transparecer a inquietude registrada nas 151 páginas de sua obra mais recente. “Não fizemos o dever de casa na educação brasileira lá atrás, há 50 anos. Todos os indicadores mostram que onde a população é bastante educada a corrupção é mais difícil. Não porque o instruído seja honesto e o analfabeto corrupto. Ao contrário. Todas estas autoridades citadas são doutores. Um povo educado tem alternativas, não precisa vender seu voto”, observa o senador.

Leia trechos da entrevista