Estudantes ocupam sede da Presidência em SP contra PEC 241

Do G1 São Paulo

Arquivo pessoal Estudantes ocupam entrada do escritório da Presidência da República em SP

Um grupo de estudantes ocupa a sede da Presidência da República, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (10). Segundo Henrique Domingues, presidente do DCE Fatec - Diretório Central dos Estudantes da Fatec -, cerca de 60 estudantes estão divididos entre o terceiro andar e o hall de entrada do prédio desde as 17h30.

O G1 entrou em contato com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Eles protestam contra o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Os manifestantes afirmam que só sairão do prédio quando o projeto for rejeitado, pois a medida irá congelar os investimentos na educação e saúde.

"A gente quer que o governo Temer retire a PEC 241 de tramitação do Congresso Nacional. Com a PEC 241 a gente não vai ter a possibilidade de construir novas faculdades públicas, não vamos ter condições de construir novos leitos de hospitais públicos, não vamos ter condições de construir novas maneiras de produzir energia ou de melhorar a infraestrutura do país de maneira geral", defende Domingues.

Ele afirma que os movimentos estudantis que participam da ocupação estão dispostos a dialogar, mas ainda não foram recebidos por nenhum representante do governo. "A gente topa dialogar, e é o governo Temer que tem nos dizer com quem."

A PEC começou a ser votada em primeiro turno nesta segunda-feira (10). Enviado pelo governo do presidente Michel Temer no primeiro semestre, o texto já foi aprovado na comissão especial que o analisava e, agora, precisa ser aprovado em dois turnos pelo plenário da Câmara antes de seguir para análise no Senado.