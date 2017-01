Família de São Gonçalo, RJ, junta moedas para viajar durante as férias

Arquivo pessoal Júlia Paiva, Raphael Paiva e Monique Cleto curtem o mar de Maceió com auxílio de moedas

Em tempos de crise, brasileiros buscam alternativas para não deixar de aproveitar as férias. Uma família de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, conseguiu uma maneira de viajar para lugares paradisíacos do Brasil sem comprometer a renda mensal. Em caixas e garrafas pet, eles juntam moedas acima de R$ 0,25 centavos e notas de até R$ 5. A família acredita que, se não fosse o método, não conseguiria viajar para destinos como Maceió e Fortaleza, onde estiveram nas últimas férias.

A recepcionista Monique Cleto, de 37 anos, conta que a ideia surgiu depois de observar que a sua mãe guardava moedas para conseguir pagar o IPVA do carro. Monique diz que adaptou a ideia para acumular ainda mais dinheiro e gastá-lo todo em viagens com a família.