Familiares de vítimas da boate Kiss repudiam decisão da Justiça Militar

Daniel Favero/G1 No dia em que completou 3 anos da tragédia, familiares de vítimas deixam mensagens de protesto

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) repudiou a decisão da Justiça Militar, tomada na quarta-feira (5), de absolver um militar e reduzir a pena de outros dois investigados pela concessão de alvará à boate Kiss. Em 2013, a casa noturna pegou fogo e 242 jovens morreram. Mais de 600 ficaram feridos.

Na nota, o presidente da AVTSM, Sérgio da Silva, observou que a decisão "já era de se esperar" e reafirmou que os Bombeiros desconsideram a existência de uma lei municipal que não permite o uso de material inflamável na boate.

"Os bombeiros não deram bola para isso, simplesmente ignoraram", apontou. "Se tivessem ido lá ver aquela espuma, não teria acontecido nada. Ninguém está dando conta da extensão da responsabilidade dos bombeiros, pois entende que está todo mundo focado na prefeitura, que há irregularidades (...) Então, ficamos em dúvida sobre a credibilidade dessa corte de Justiça Militar e do Ministério Publico, por ter feito o pedido de retirada da condenação dos Bombeiros em junho de 2015, pedido feito pelo promotor Joel Dutra depois de dois anos e meio de acusação."

A nota termina em tom de deboche. "Parabéns à Justiça Militar do Rio Grande do Sul e ao Ministério Publico do Rio Grande Sul, por essa atuação exemplar diante da tragédia que ceifou a vida de 242 jovens. O que devemos esperar da Segurança Publica e da Justiça do nosso Estado?".

Entenda o caso

Em sessão na quarta-feira (5), o Tribunal de Justiça Militar decidiu absolver o tenente-coronel Daniel da Silva Adriano e reduzir as penas do ex-comandante do 4º Comando Regional dos Bombeiros, o tenente-coronel da reserva Moisés Fuchs; e do capitão Alex da Rocha Camillo, na época chefe da Seção de Prevenção a Incêndios.

Na primeira decisão, de 1º grau, Fuchs e o capitão Camillo foram condenados enquanto que o tenente-coronel Adriano foi absolvido. Entretanto, na análise do primeiro recurso apresentado pela defesa, o TJM manteve as condenações e ampliou as penas, além de condenar o tenente-coronel Adriano.

Nesta quarta-feira, foi analisado um segundo recurso da defesa, quando o juiz relator Sérgio Antônio Berni de Brum revisou seu próprio voto e pediu para reverter a decisão, considerando o que tinha sido definido em 1º grau. Com isso. o tenente-coronel Adriano volta a ser absolvido e Fuchs e o capitão Camillo tiveram as penas reduzidas.