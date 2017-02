FGTS inativo poderá cair direto na conta de clientes da Caixa; confira

Já pensou em não ter que enfrentar longas filas para receber o saldo de suas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? A instituição financeira está estudando a possibilidade de facilitar a vida dos clientes do banco e depositar, automaticamente, o crédito nas próprias cadernetas de poupança ou contas-correntes. As informações são do Blog do Vicente, do “Correio Braziliense”.

Apesar de a Caixa não querer comentar sobre o assunto, a iniciativa, que extinguiria as filas de saques para pelo menos dez milhões de usuários da instituição, teria sido ideia dos próprios técnicos da equipe econômica do banco federal.

No início do mês de março, as retiradas do FGTS de contas inativas serão, possivelmente, liberadas, promessa feita pelo governo neste ano. As consultas já podem ser feitas em www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas.