Gilmar Mendes diz que denúncia do MPF dá segurança à defesa de Lula

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou nesta sexta-feira (16) no Rio de Janeiro, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva garante segurança para a defesa.

“O que é positivo nesse caso específico e que dá segurança ao presidente Lula e a seus advogados é que agora ele tem uma denúncia. No mais, é mi-mi-mi, é tro-ló-ló, ou coisa do tipo. Havendo uma denúncia, se defende da denúncia que foi proferida”, disse o ministro.

Gilmar Mendes destacou que a partir da apresentação da denúncia, Lula passa a ter direto à ampla defesa. “Houve apresentação de uma denúncia por fato, claro, determinado, e sobre isso vai pronunciar o juiz inicialmente, se aceita ou não a denúncia, e ele terá então oportunidade ampla de defesa, como todos no Brasil”, destacou.

O ministro, que já fez diversas críticas à Operação Lava Jato, aproveitou para elogiar as investigações, destacando que elas têm contribuído para desvendar as “entranhas do mundo político” e empresarial do país.

“Eu tenho impressão que essa força-tarefa está fazendo um bom trabalho, um trabalho importante e isso precisa ser reconhecido. Acho que já se falou muitas vezes de passar o Brasil a limpo, que é uma tarefa muito difícil. Isso, de alguma forma, está ocorrendo. Nós estamos conhecendo as entranhas do político e também do mundo empresarial brasileiro a partir desse trabalho. Aqui ou acolá, vai haver críticas. Eu mesmo já fiz críticas a determinadas propostas. Isso é absolutamente normal”, declarou.

Contas da chapa de Dilma e Temer

Questionado sobre o julgamento das contas da chama de Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral, que poderia cassar o mandato de Temer, Gilmar Mendes não quis estimar uma data para a conclusão.

“Nós temos um processo todo peculiar porque a figura central desse processo saiu com o impeachment”, afirmou Mendes.

O pedido de impugnação foi feito pelo PSDB, do candidato Aécio Neves, derrotado no segundo turno da eleição de 2014. Gilmar Mendes destacou que se o julgamento concluir, ainda este ano, pela cassação da chapa, haverá eleições diretas. Caso uma possível condenação ocorra somente em 2017, terão que ser realizadas eleições indiretas, conforme determina a Constituição.

O presidente do TSE se reuniu no Rio com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o governador em Execício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Antônio Jayme Boente, para discutir medidas de segurança durante as eleições no Rio de Janeiro. Representantes do Exército, da Marinha, da Secretaria de Segurança Pública, das polícias Militar, Federal, Rodoviária Federal e Civil, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal também participaram do encontro.