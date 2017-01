Governo autoriza Força Nacional a empregar militares e civis de licença

O Ministério da Justiça publicou nesta quarta-feira (18) no "Diário Oficial da União" uma portaria que autoriza a Força Nacional de Segurança a empregar militares e servidores civis que estejam de licença-prêmio em seus órgãos de origem. Segundo o texto da portaria, um dos motivos para a medida são as "constantes demandas de apoio" da Força Nacional por parte de governos estaduais.

A adesão dos militares e servidores civis de licença-prêmio é voluntária. Podem fazer parte da Força Nacional policiais militares, policiais civis, polciais rodoviários federais, bombeiros e peritos ligados aos governos estaduais que fizeram treinamento especial no Ministério da Justiça.

Nos últimos dias, estados que tiveram rebeliões violentas em presídios e mortes de dezenas de presos, como Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, solicitaram ao ministério a ajuda das tropas federais. Homens da Força Nacional foram enviados na última semana para Manaus e Boa Vista.

A Força Nacional, ligada ao Ministério da Justiça, foi criada em 2004 com a finalidade de auxiliar os estados em situações emergenciais de segurança. A Força pode agir em casos de catástrofes ou desastres coletivos, no combate aos crimes ambientais, em realização de bloqueios em rodovias e na atuação em grandes eventos públicos de repercussão internacional, como ocorreu na Olimpíada e na Copa do Mundo.