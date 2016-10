Indígena é atacado por arraia e resgatado de helicóptero em MT

Do G1 MT

Ciopaer Indígena Flavinho Buruecreu foi ferroado na mão

O índio Flavinho Buruecreu, de 57 anos, foi resgatado em um helicóptero após ser atacado por uma arraia no município de Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá, na região do Pantanal mato-grossense. O indígena, que mora na aldeia Pirigara, foi ferroado na mão. Ele foi transferido com urgência para o Pronto-Socorro Municipal da capital.

A equipe do Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer) foi acionada pela Fundação Nacional do Índio (Funai) para o resgate. O transporte não poderia ser feito por terra devido às más condições das estradas na região.

Segundo o Cioaper, no momento do resgate, o índio estava muito debilitado e foi imobilizado. Devido o estado de saúde, ele não deu detalhes de como o acidente ocorreu.

Em março, o ator Henri Castelli foi ferido na mão por uma arraia ao fazer flutuação em um rio do Pantanal. Ele estava em Mato Grosso para a apresentação do 'Auto da Paixão de Cristo' e deixou de encenar a peça por um dia. Ele foi atendido em um hospital de Cuiabá.