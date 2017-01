Inflação do aluguel avança este mês e acumula alta de 6,7% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, subiu 0,76% na segunda semana de janeiro, depois de avançar 0,41% no mesmo período do mês anterior. No ano, o indicador acumula alta de 0,76% e, em 12 meses, de 6,77%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), usado no cálculo do IGP-M, por outro lado, avançou de 0,53% para 0,91%. Em compensação, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que também entra na conta do IGP-M acelerou, de 0,12% para 0,57%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que também é considerado no cálculo, mas com peso menor, teve variação de 0,24% em janeiro, contra 0,32%, em dezembro.