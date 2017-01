Investigação terá início com coleta de dados onde avião caiu, explica FAB

Uma equipe de militares da Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou investigação no local do acidente aéreo que vitimou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira fase da apuração consiste na coleta de dados no local da tragédia, informou a FAB por meio de nota nesta sexta-feira (20).

Relator da Lava Jato no STF, Teori morreu na tarde desta quinta-feira (19), aos 68 anos, após a queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Há, segundo informações oficiais, outras quatro vítimas no acidente.

Até o momento, três investigações foram abertas para investigar as causas do acidente: uma conduzida pela Aeronáutica, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa); uma aberta pelo Ministério Público Federal (MPF); e uma conduzida pela Polícia Federal.

Segundo a Aeronáutica, uma equipe de militares especializados em acidentes aéreos foi deslocada para o local do acidente. A equipe vai atuar na chamada “fase de ação inicial”, quando há a coleta de dados.

Nessa etapa, os militares analisam os destroços, buscam indícios de falhas, levantam hipóteses sobre a performance da aeronave nos momentos finais do voo, fotografam detalhes e retiram partes da aeronave para análise, se for o caso.

Depois da fase inicial de coleta de dados, a investigação prossegue com a fase de análise dos dados, explicou a FAB.

Nessa fase, os investigadores analisam o material coletado e leva em conta diversos fatores contribuintes para o acidente: fatores materiais (sistemas da aeronave e projeto, por exemplo); fatores humanos (aspectos médicos e psicológicos); ou fatores operacionais (rota, meteorologia etc).

Segundo a FAB, não é possível estabelecer um prazo para o fim das investigações conduzidas pelos militares, já que tudo dependerá da complexidade do acidente.