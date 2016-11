Juiz eleitoral afirma que Garotinho ofereceu suborno para não ser preso

O juiz que determinou a prisão de Anthony Garotinho disse que pessoas ligadas ao ex-governador do Rio tentaram suborná-lo. O procurador pediu que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem o caso.

Anthony Garotinho foi internado na madrugada deste sábado (19) no hospital particular Quinta D'Or, na zona norte do Rio. Na última quarta-feira (16), o juiz eleitoral de Campos, Glaucenir de Oliveira, decretou a prisão preventiva dele, acusado de compra de votos nas eleições municipais de Campos, no norte do estado.

Agora, o procurador regional eleitoral do Rio de Janeiro pediu ao Ministério Público e à Polícia Federal que investiguem novas denúncias: “O oferecimento de quantias milionárias com o objetivo de influenciar as decisões do juiz eleitoral, para beneficiar o ex-governador e evitar a prisão dele e do filho, Wladimir Mateus.”

“Ontem nós recebemos um oficio do presidente do TRE do Rio de Janeiro, juntamente com oficio do juiz eleitoral de Campos, no qual ele afirma que pessoas do seu relacionamento foram procuradas por terceiros em duas oportunidades, para oferecer a ele, juiz, primeiramente uma quantia de R$ 1,5 milhão e, num segundo momento, uma quantia de R$ 5 milhões com o objetivo de que Garotinho e Wladimir não fossem presos ou não sofressem qualquer tipo de investigação”, diz o procurador regional eleitoral, Sidney Madruga.

JN: Essas pessoas são pessoas ligadas ao ex-governador Garotinho e ao filho dele?

Procurador: É o que consta na denúncia encaminhada pelo senhor juiz eleitoral.

A defesa de Anthony Garotinho alegou problemas cardíacos para evitar a ida dele para um presídio. O ex-governador passou uma noite internado num hospital público e, na quinta-feira (17), tentou resistir à ordem de transferência para o complexo penitenciário de Bangu.

O ex-governador obteve na sexta (19) um habeas corpus da ministra Luciana Cristina Guimarães Lóssio, do Tribunal Superior Eleitoral. E deixou o presídio de Bangu em uma ambulância durante a madrugada. A ministra permitiu a internação num hospital privado, desde que pago por ele.

De acordo com o último boletim médico, Anthony Garotinho passa por exames e o quadro de saúde dele é estável. O advogado da família Garotinho, Fernando Augusto Fernandes, disse que vai entrar com uma representação contra o juiz Glaucenir de Oliveira, por denunciação caluniosa e abuso de autoridade. O Ministério Público não tem dúvidas de que Anthony Garotinho deve continuar preso.

“Sobretudo diante dos fatos graves que foram colocados na denúncia e agora diante desses fatos novos que me chegaram, que estão sob investigação. É uma situação da mais alta gravidade”, disse o procurador.