Justiça bloqueia R$ 3,1 milhões da mulher de ministro da Casa Civil

A Justiça bloqueou R$ 3,1 milhões na conta bancária de Maria Eliane, esposa do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ela é sócia do ministro e é também uma das proprietárias de duas fazendas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso.

O bloqueio é uma forma de garantir a reparação dos danos ambientais provocados pelo desmatamento ilegal nas propriedades. A Justiça determinou um bloqueio total de R$ 108 milhões. Nas contas do ministro foram encontrados pouco mais de R$ 4,2 mil.

O juiz Leonardo Tumiati determinou o bloqueio de bens e das contas bancárias do ministro Padilha e de suas duas empresas, Jasmim Agropecuária e Rubi Assessoria, de Maria Eliane, da Agropecuária Paredão e de Marcos Antonio Assi Tozzatti.

O Ministério Público do Mato Grosso também considerou “muito precárias” as condições do alojamento dos trabalhadores de uma das fazendas inspecionadas. Eliseu Padilha disse a VEJA que não é o responsável pela contratação dos trabalhadores. As terras, segundo ele, estão arrendadas para terceiros.