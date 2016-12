Lancha atropela banana boat com 20 pessoas e decapita menor de 10 anos

Do G1 Região dos Lagos, com informações da Inter TV

G1 A lancha que guiava brinquedo resgatou parte das vítimas caída na água

Uma lancha atropelou uma "banana boat" e uma menina de 10 anos foi decapitada na tarde deste sábado (3) na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina era de Rio das Ostras. Mais três pessoas que estavam no brinquedo aquático foram encaminhadas ao Hospital Central de Emergência (HCE) com ferimentos leves.

O dono da "banana boat" informou que transportava 20 pessoas. Logo após o acidente, a mesma lancha que guiava o brinquedo resgatou algumas vítimas com a ajuda de outra embarcação. Ainda de acordo com os bombeiros, até o momento, o número total de vítimas está sendo levantado.

Os envolvidos no acidente foram conduzidos para a Capitania dos Portos de Cabo Frio para prestarem depoimento. A Marinha abrirá um inquérito administrativo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade.

Segundo a Capitania dos Portos, os dois condutores – o da lancha envolvida no acidente e o da embarcação que guiava a "banana boat" – são habilitados e a documentação das embarcações está em dia.