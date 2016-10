Mais de 160 mil fiéis devem visitar o Santuário Nacional nesta quarta-feira

Desde o último final de semana tem sido intenso o movimento de devotos de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional, o maior templo mariano do mundo, localizado na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Neste ano, a programação do dia 12, dedicado à santa, é em homenagem aos 300 anos do encontro da imagem por pescadores no rio Paraíba do Sul.

São esperados hoje (12) cerca de 163 mil visitantes. A concessionária NovaDutra estima que entre a sexta-feira (11) e hoje (12) cerca de 300 mil veículos passem pelo trecho paulista da rodovia. De acordo com a concessionária, desde o início de setembro 5.515 romeiros seguiam a pé pela estrada rumo a Aparecida.

Programação

A programação do dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida começou com uma vigília à meia noite. Às 9h, haverá missa solene e a cada hora ocorrerão celebrações com encerramento às 19h, seguida de show pirotécnico. Além dos ritos religiosos, os fiéis contarão com shows de música sertaneja.

No sábado, dia 15, no Espaço Esplanada João Paulo II, ao lado do Santuário nacional, está previsto um show clássico com o tenor Andrea Bocelli e participação da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. O espetáculo Primavera Musical no Vale inclui músicas sacras e é patrocinado em conjunto pelo Ministério da Cultura e pelo governo paulista

Cinema 3D e Museu de Cera

Entre as novidades, os visitantes também poderão contar com cinema 3D, inaugurado na última sexta-feira (7) dentro do Museu de Cera, a nova atração do Santuário. No local, com capacidade para 150 pessoas, será exibido aos fiéis o filme sobre a história da padroeira. A apresentação tem efeitos holográficos em 3D e não há necessidade do uso dos óculos conversores.

No Museu de Cera estão distribuídas mais de 60 estátuas em 20 cenários diferentes em um trabalho artístico tão perfeito que os visitantes têm a nítida sensação de estar diante de personagens que fazem parte da história daquele complexo religioso. Entre eles, os papas João Paulo II, Bento XVI e o atual papa Francisco, que esteve em Aparecida em julho de 2013.