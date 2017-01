Marcela Temer participa de reunião em ministério sobre o Criança Feliz

A primeira-dama Marcela Temer participou nesta segunda (23) da abertura da oficina de alinhamento dos gestores estaduais e municipais que já aderiram ao programa Criança Feliz. O evento, no Ministério do Planejamento, terá encontros até quarta (25).

O Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e o senador José Medeiros (PSD-MT), presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, também participaram da reunião. O encontro vai debater o desenvolvimento na primeira infância e a implantação do programa.

A primeira-dama, que é embaixadora do programa, chegou por volta das 9h acompanhada de assessores e fez um discurso de cerca de dois minutos.

"Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o programa Criança Feliz em cada unidade da federação. É essencial que todos os estados, municípios e setores da sociedade estejam envolvidos nessa tarefa.[...] Por entender a relevância dessa tarefa, colaboro com essa causa transformadora da nossa realidade. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão contruir para que a sociedade conheça e possa contrinuir com esse projeto. Contem com meu entusiasmo, apoio e participação.", afirmou Marcela.