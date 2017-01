MEC doará 20 mil livros para montar 40 bibliotecas em presídios do país

Anúncio foi feito pelo ministro Mendonça Filho após encontro com Cármen Lúcia; estados que receberão material ainda serão definidos.

O anúncio foi feito após uma reunião de sua equipe com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Cármen Lúcia. Os presídios que receberão as bibliotecas ainda serão definidos e poderá ser objeto de discussão numa reunião que a ministra faz ainda na manhã desta quinta com presidentes de Tribunais de Justiça estaduais.