Do G1, em Brasília, com informações da AFP

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira (2), durante viagem oficial à China, que as trubulências políticas e econômicas no Brasil são "página virada", segundo relatou a agência France Press.

"Sofremos turbulências políticas e econômicas, recessão, mas esta página já foi virada", afirmou Temer à imprensa que a acompanha a comitiva brasileira.

Ele deu a declaração em Xangai, onde se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e com o prefeito da cidade. A reunião de cúpula dos 20 países mais ricos do mundo será na cidade chinesa de Hangzhou. "O Brasil deixa resolutamente para trás toda a instabilidade econômica e política que sofreu nos últimos anos", continuou Temer.

Mais cedo, o presidente e a comitiva brasileira tiveram praticiparam de um encontro entre empresários chineses e brasileiros. Os empresários da China anunciaram investimento de mais de R$ 10 bilhões no Brasil nos próximos anos. Entre esses investimentos estão a construção de projetos siderúrgicos no Maranhão, compra de aviões da Embraer e obras de melhoramento da infraestrutura do setor agrícola.

No discurso no evento com empresários chineses e brasileiros, Temer destacou que essa é sua primeira missão oficial como presidente efetivado, disse que os indicadores econômicos no Brasil estão melhorando e que o país vai superar a crise.

Depois, para jornalistas, ele afirmou que a manutenção do direito da ex-presidente Dilma Rousseffx ocupar cargo público, garantida por decisão do Senado, agora passa a ser uma questão da Justiça, e não mais da esfera política.